Алексей Кудашов о победе московского «Динамо» над минским: «Считаю, что игроки справились»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:1).

— Сегодня была сложная и интересная игра, потому что были изменения в составе, изменения в тройках, а главное — поменялся функционал игроков, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Кудашова. — Кому-то пришлось взвалить на себя дополнительные позиции. Я считаю, что игроки справились. Была хорошая самоотдача.

— Что скажете об Алексее Зайцеве, который дебютировал сегодня?

— Хорошо сыграл, молодец. Сегодня утром он пришел на малую арену на тренировку, не было в планах его ставить, но болезнь внесла свои коррективы, и вы увидели его сегодня на льду.

Московское «Динамо» с 74 очками в 53 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции. Команда Алексея Кудашова досрочно обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.

Минское «Динамо» идет на восьмой строчке с 51 очком в 52 играх.