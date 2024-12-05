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Сегодня, 22:23

Тренер «Динамо» Кудашов о победе над СКА: «Качественно сыграли»

Алексей Михайлов
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над СКА (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Игра получилась интересной, и зрителям понравилось. Качественно сыграли, много владели инициативой. Когда надо — оборонялись, и голы красивые забивали. В этой игре сегодня было все. Довольны, что выиграли. Удаления не мешали, их было немного.

Мы провели анализ наших последних игр, как мы играли во втором периоде, и немного поменяли стратегию самой игры. Там тактически какие-то небольшие моменты, но сегодня они дали плоды. Получилось, что именно за счет этого, я надеюсь, мы так и сыграли второй период, — передает слова Кудашова корреспондент «СЭ».

«Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. СКА с 42 очками — на четвертой строчке.

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ХК СКА
Алексей Кудашов
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