Кудашов поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче «Динамо» — «Северсталь»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопросы журналистов после пятой игры первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Северстали», где его команда одержала победу (5:2).

— В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, атмосфера наконец-то возвращается на наши стадионы, по-настоящему плей-оффская. Спасибо за поддержку! По игре, как и в предыдущие, когда-то мы владели инициативой, когда-то — соперник. Удачно распорядился сегодня нашими моментами.

— Второй сегодняшний период можно назвать самым событийным в вашей карьере?

— Нет, были и похлеще. Я в этот год вам могу сказать, что мы в Новосибирске 5:0 вели и эту игру еле выиграли.

— Как состояние Петерссона?

— Там повреждение, какой степени, пока не знаю.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.