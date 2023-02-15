Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:46

Вудкрофт — о победе над «Барысом»: «Это большие два очка в матче с серьезным соперником»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как я и ожидал, «Барыс» сражался. Может быть, мы даже были не готовы к такому давлению в начале матча. И в целом первый период был не самым лучшим. Но в перерыве мы поговорили с командой и провели второй период как следует. Третий период стал большим тестом для нас. Соперник взбодрился, сражался, но и наша команда проявила характер. Парни играли правильно, за что были вознаграждены. Это большие два очка в матче с серьезным соперником, которого мы очень уважаем. Рады на такой ноте завершить выезд», — цитирует пресс-служба КХЛ Вудкрофта.

Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. «Барыс» располагается на 11-й строчке на «Востоке» — 59 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/15/509892.html
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Авангард» уступил «Салавату Юлаеву», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 15 февраля

Скабелка — о поражении от минского «Динамо»: «Сложно комментировать такой матч»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
15.02 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 1 : 3
15.02 16:30
Барыс – Динамо Мн
 2 : 5
15.02 17:00
Металлург – Нефтехимик
 2 : 4
15.02 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости