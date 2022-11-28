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Сегодня, 23:02

Вудкрофт: «После игры сказал команде, что это была отличная победа на характере»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Москвы (6:2).

«Начали матч не так, как планировали, благо далее сработали хорошо, смогли собраться и вернулись в игру. Начали играть по нашему плану, организованно, структурированно и хорошо справились. Здорово проявили себя в конце второго периода, забросили в большинстве. Этот гол взбодрил команду. Во втором периоде, когда отменили гол, это придало хороший импульс — дальше уже остаток матча мы контролировали игру.

После игры сказал команде, что это была отличная победа на характере. Здорово проявили себя во всех компонентах. Алексей Колосов здорово играл после двух пропущенных голов. Показал свою психологическую устойчивость, что может играть в любой ситуации. Защитники, форварды, спецбригады здорово себя проявили. Отлично отработало меньшинство и большинство. Рад за команду. Сегодня можем наслаждаться победой. Завтра будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229815-aleksey_kudashov____byistree__byi_vse_eto_zakonchilos___
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
Крэйг Вудкрофт
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