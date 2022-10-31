Вудкрофт остался разочарован поражением минского «Динамо» от «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).

— Разочарован результатом матча. Наша команда играла хорошо, но не смогла добиться победы. Получился упорный матч двух равных соперников. Одна заброшенная шайба решила исход встречи.

— Как себя чувствует Роман Горбунов? Он принял на себя шайбу в третьем периоде.

— Роман в порядке. Он пропустил буквально пару смен, после чего вернулся в игру. Горбунов — крепкий парень, который в очередной раз показал свою готовность самоотверженно блокировать броски и отдаваться полностью игре.

— Стоит ли ждать возвращение в состав Павла Варфоломеева уже в следующей встрече?

— У Варфоломеева было заболевание. На данный момент он усердно трудиться, чтобы вернуться в игру. Паша работает над собой, над своим физическим состоянием. Надеемся, что в следующем матче он сможет помочь команде на льду.

— Раньше игровое время было больше у лидеров, но меньше у четвертого звена. Сейчас эти цифры подравнялись, почему решили сделать четыре равные «пятерки»?

— Обычно в матчах бывает много удалений, поэтому это сказывается на игровом времени хоккеистов, в частности, много играют парни из спецбригады. В матче с «Локомотивом» было мало штрафа, отсюда такой результат. К тому же четвертая пятерка хорошо себя проявляла и заслужила такой айстайм.

— Несмотря на минимальное поражение, сработала ли ваша тактика с «Локомотивом»?

— Сложно сказать. Еще только предстоит анализировать эту игру.