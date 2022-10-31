Вудкрофт остался разочарован поражением минского «Динамо» от «Локомотива»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).
— Разочарован результатом матча. Наша команда играла хорошо, но не смогла добиться победы. Получился упорный матч двух равных соперников. Одна заброшенная шайба решила исход встречи.
— Как себя чувствует Роман Горбунов? Он принял на себя шайбу в третьем периоде.
— Роман в порядке. Он пропустил буквально пару смен, после чего вернулся в игру. Горбунов — крепкий парень, который в очередной раз показал свою готовность самоотверженно блокировать броски и отдаваться полностью игре.
— Стоит ли ждать возвращение в состав Павла Варфоломеева уже в следующей встрече?
— У Варфоломеева было заболевание. На данный момент он усердно трудиться, чтобы вернуться в игру. Паша работает над собой, над своим физическим состоянием. Надеемся, что в следующем матче он сможет помочь команде на льду.
— Раньше игровое время было больше у лидеров, но меньше у четвертого звена. Сейчас эти цифры подравнялись, почему решили сделать четыре равные «пятерки»?
— Обычно в матчах бывает много удалений, поэтому это сказывается на игровом времени хоккеистов, в частности, много играют парни из спецбригады. В матче с «Локомотивом» было мало штрафа, отсюда такой результат. К тому же четвертая пятерка хорошо себя проявляла и заслужила такой айстайм.
— Несмотря на минимальное поражение, сработала ли ваша тактика с «Локомотивом»?
— Сложно сказать. Еще только предстоит анализировать эту игру.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|33
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|25
|14
|11
|30
|5
|Адмирал
|24
|12
|12
|27
|6
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|7
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|8
|Барыс
|25
|11
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
|10
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|11
|Амур
|23
|7
|16
|18
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -