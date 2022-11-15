Вудкрофт разочарован крупным поражением минского «Динамо» от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт недоволен крупным поражением команды от СКА (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Разочарован таким результатом. 49 минут мы играли очень хорошо, была равная игра. Но затем последовали ошибки, удаления и соперник смог переломить ход матча. Мы старались вернуться в игру после этих голов в меньшинстве, но потом наши молодые игроки допустили индивидуальные ошибки — и мы пропустили еще. Получилась плохая десятиминутка, но это хоккей, так бывает. Нужно извлекать уроки», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.

Также главный тренер минской команды отметил, что игроки «Динамо» допустили много индивидуальных ошибок в матче со СКА.

«Когда играешь с таким соперником, как СКА, нужно работать дисциплинированно и собранно все 60 минут, а у нас было только 49 минут хорошей игры. СКА — мощный соперник, который наказывает за любую ошибку. В целом были больше ошибки индивидуальные, нежели системные. Нужно улучшать общий уровень. Нужно уметь играть под давлением, чтобы справляться с таким темпом», — сказал Вудкрофт.

Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 32 очков в 31 игре. Команда проиграла второй матч подряд.