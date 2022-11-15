Вудкрофт разочарован крупным поражением минского «Динамо» от СКА
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт недоволен крупным поражением команды от СКА (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Разочарован таким результатом. 49 минут мы играли очень хорошо, была равная игра. Но затем последовали ошибки, удаления и соперник смог переломить ход матча. Мы старались вернуться в игру после этих голов в меньшинстве, но потом наши молодые игроки допустили индивидуальные ошибки — и мы пропустили еще. Получилась плохая десятиминутка, но это хоккей, так бывает. Нужно извлекать уроки», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.
Также главный тренер минской команды отметил, что игроки «Динамо» допустили много индивидуальных ошибок в матче со СКА.
«Когда играешь с таким соперником, как СКА, нужно работать дисциплинированно и собранно все 60 минут, а у нас было только 49 минут хорошей игры. СКА — мощный соперник, который наказывает за любую ошибку. В целом были больше ошибки индивидуальные, нежели системные. Нужно улучшать общий уровень. Нужно уметь играть под давлением, чтобы справляться с таким темпом», — сказал Вудкрофт.
Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 32 очков в 31 игре. Команда проиграла второй матч подряд.
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|54
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|ЦСКА
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|10
|43
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|Локомотив
|30
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|12
|41
|4
|Торпедо
|30
|19
|11
|39
|5
|Динамо М
|30
|16
|14
|37
|6
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
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|13
|17
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|8
|Спартак
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|13
|18
|31
|9
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|30
|12
|18
|31
|10
|Куньлунь
|32
|11
|21
|25
|11
|Сочи
|28
|5
|23
|15
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|30
|20
|10
|42
|2
|Металлург
|30
|19
|11
|41
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|31
|17
|14
|38
|5
|Сибирь
|32
|17
|15
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|9
|Трактор
|31
|12
|19
|27
|10
|Амур
|28
|11
|17
|26
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|16.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|16.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -