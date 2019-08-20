Главный тренер минского «Динамо» хочет научить игроков верить в победу

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, какой хочет видеть команду.

— Нам надо работать над верой в себя и верой в победу, — приводит слова тренера официальный сайт минчан. — В первую очередь ты должен верить, что можешь победить. Во-вторых, ты должен быть готов заплатить за победу своим трудом и желанием. Я хочу видеть в команде 20 парней, которые будут верить в то, что они смогут победить и будут готовы заплатить за это своим трудом. Рано или поздно мы придем к этому.