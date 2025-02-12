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Квартальнов — о победе над «Локомотивом»: «Думаю, ключевым моментом стал гол в большинстве»

Алина Савинова

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов назвал ключевой момент в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:1).

«Победили хорошего противника. Думаю, ключевым моментом стал гол в большинстве. До этого игра давалась нам тяжело. Хорошие соперники, делают очень много правильных и нужных вещей, есть, чему у них получиться в этих моментах. Мы понимали, с кем играем. Предупреждали, что будет очень много борьбы, игра будет вязкой с не очень большим количеством моментов. В общем-то так и произошло», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.

«Динамо» набрало 63 балла в 52 играх и располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче минчане 13 февраля примут на своем льду «Витязь». Начало встречи — в 19.10 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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