Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов: «Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Провели хороший, целостный матч. Хороший первый период, хорошая реализация моментов. Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс». Поэтому нас всех с хорошей победой. Какие эмоции испытываю от двух побед над Казанью? Тренерская работа такая: ты там, где работаешь на сегодняшний день. Историю свою мы помним, но это история. Просто приятно обыграть хорошую команду, вот это важно, найти свою игру», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Минское «Динамо» набрало 45 очков в 38 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. 27 декабря команда Квартальнова сыграет дома с московским «Динамо». Последнюю игру в 2024 году минчане проведут 29 декабря с «Локомотивом».
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|17
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|36
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|Лада
|35
|14
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|14
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|40
|10
|30
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|31
|21
|25.12
|17:00
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Сал. Юлаев – Амур
|5 : 4 ОТ
|25.12
|17:00
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Динамо Мн – Ак Барс
|5 : 1
|25.12
|19:30
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Торпедо – Локомотив
|0 : 5
|25.12
|19:30
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ЦСКА – СКА
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Витязь – Динамо М
|2 : 0