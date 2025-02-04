Квартальнов — о трех пропущенных шайбах от «Сочи»: «Было немного обидно за Тихомирова»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал камбэк команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).

Минчане проигрывали 0:3 после первого периода, но затем забросили 5 шайб подряд.

«Интересное начало, конечно. Даже не могу сказать, что мы его провалили. Бывает, когда все заходит. И второй гол интересный такой. Нашли в себе силы, добавили в движении. Реализовали большинство интересно, хорошие голы. Мальчишки молодцы, с победой. Было даже немного обидно за Тихомирова, что все вот так вот... Шайба нашла эту щелочку, туда пролетела. Была мысль его поменять, но решили оставить. Он молодец, выдержал. Да и победили, это будет для Тихомирова такой уверенностью», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.

«Динамо» набрало 61 очко за 50 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции. «Сочи» (36 баллов в 52 играх) замыкает таблицу.