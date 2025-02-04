Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 февраля, 23:56

Квартальнов — о трех пропущенных шайбах от «Сочи»: «Было немного обидно за Тихомирова»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал камбэк команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).

Минчане проигрывали 0:3 после первого периода, но затем забросили 5 шайб подряд.

«Интересное начало, конечно. Даже не могу сказать, что мы его провалили. Бывает, когда все заходит. И второй гол интересный такой. Нашли в себе силы, добавили в движении. Реализовали большинство интересно, хорошие голы. Мальчишки молодцы, с победой. Было даже немного обидно за Тихомирова, что все вот так вот... Шайба нашла эту щелочку, туда пролетела. Была мысль его поменять, но решили оставить. Он молодец, выдержал. Да и победили, это будет для Тихомирова такой уверенностью», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.

«Динамо» набрало 61 очко за 50 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции. «Сочи» (36 баллов в 52 играх) замыкает таблицу.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сочи
Дмитрий Квартальнов
Читайте также
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жамнов установил клубный рекорд «Спартака» по победам в КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
10 Витязь 51 19 32 44
11 Сочи 52 15 37 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
12.02
13.02
14.02
5.02 17:00
Трактор – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости