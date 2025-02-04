Квартальнов — о трех пропущенных шайбах от «Сочи»: «Было немного обидно за Тихомирова»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал камбэк команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).
Минчане проигрывали 0:3 после первого периода, но затем забросили 5 шайб подряд.
«Интересное начало, конечно. Даже не могу сказать, что мы его провалили. Бывает, когда все заходит. И второй гол интересный такой. Нашли в себе силы, добавили в движении. Реализовали большинство интересно, хорошие голы. Мальчишки молодцы, с победой. Было даже немного обидно за Тихомирова, что все вот так вот... Шайба нашла эту щелочку, туда пролетела. Была мысль его поменять, но решили оставить. Он молодец, выдержал. Да и победили, это будет для Тихомирова такой уверенностью», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.
«Динамо» набрало 61 очко за 50 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции. «Сочи» (36 баллов в 52 играх) замыкает таблицу.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|5.02
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|- : -