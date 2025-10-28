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28 октября 2025, 23:10

Квартальнов о крупной победе минского «Динамо» над «Сочи»: «Ребята заслужили это своей скоростью и напором»

Алина Савинова

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Белоруссии и завершилась со счетом 8:2 в пользу минчан. У «Динамо» по дублю оформили Егор Бориков и Даниил Липский.

«Хорошая реализация, наверное, ключевой момент — это пятиминутное удаление у соперников, мы забросили несколько шайб в большинстве. Чуть поменяли его, молодые ребята — молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Наверное, где-то нам чуть и повезло. В общем, хороший результат. Здорово, что все получилось, любой отскок — на клюшку. Ребята заслужили это своей скоростью, своим напором. Все получается только через работу и труд», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.

«Динамо» выиграло третий матч подряд и с 25 очками поднялось на четвертое место Западной конференции. 30 октября команда на своем льду встретится с «Амуром».

Источник: Официальный сайт КХЛ
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