Квартальнов о крупной победе минского «Динамо» над «Сочи»: «Ребята заслужили это своей скоростью и напором»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Белоруссии и завершилась со счетом 8:2 в пользу минчан. У «Динамо» по дублю оформили Егор Бориков и Даниил Липский.
«Хорошая реализация, наверное, ключевой момент — это пятиминутное удаление у соперников, мы забросили несколько шайб в большинстве. Чуть поменяли его, молодые ребята — молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Наверное, где-то нам чуть и повезло. В общем, хороший результат. Здорово, что все получилось, любой отскок — на клюшку. Ребята заслужили это своей скоростью, своим напором. Все получается только через работу и труд», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.
«Динамо» выиграло третий матч подряд и с 25 очками поднялось на четвертое место Западной конференции. 30 октября команда на своем льду встретится с «Амуром».
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