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Сегодня, 17:12

Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Адмирала»: «Пустота и беззубость в атаке к этому привели»

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов считает, что нападающим команды не хватило мастерства в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Адмирала».

Игра прошла на стадионе «Фетисов Арена» во Владивостоке и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

«Ноль голов, тяжело. Знаете, много раз уже говорил в этом сезоне, что вратарь... Да не во вратаре, а в нас дело. Я не могу сказать, что было что-то неимоверное. Пустота была у нас. Наплыв, напор небольшой на ворота. Где-то можно было проявить чуть больше мастерства. В нас дело, в наших форвардах, наверное. Не проявили мастерства. Пустота и беззубость в атаке к этому привели. Думаю, что в страсти, в характере мы где-то проиграли», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.

«Динамо» с 36 очками после 33 матчей находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. 6 декабря минчане на выезде сыграют против «Амура». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/12/04/538860.html
Дмитрий Квартальнов
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