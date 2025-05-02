Хоккей
2 мая, 13:46

Квартальнов: «Если «Динамо» сумеет сохранить молодежь, у нас будет очень конкурентоспособная команда»

Алина Савинова

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями о составе команды на следующий сезон.

«Команда сделала шаг вперед, это ясно. Но мы имели шанс и с «Трактором», но в определенных моментах не получилось. Конечно, после этого сезона мы кого-то потеряем. Но если сумеем сохранить нашу молодежь, у нас будет очень конкурентоспособная команда на следующий год», — приводит пресс-служба «зубров» слова Квартальнова.

В этом сезоне «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» в серии со счетом 1-4.

Квартальнов возглавляет минскую команду с 2023 года. 59-летний специалист также является главным тренером сборной Белоруссии по хоккею.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/46752
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • должен быть,но не будет

    02.05.2025

  • FAB2856

    Да у тебя Роман Борисыч сопрёт всё, что не только катается, но и просто шевелится! Чемпионом должен быть СКА! «Я все сказал!»

    02.05.2025

  • в этом сезоне прогресс ДИНАМО Минск не заметил разве,что слепой

    02.05.2025

    • Воробьев — об ударе Тирни: «Сказал Долженкову ударить по рукам, но он перестарался»

    «Динамо» — «Трактор»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
