Квартальнов: «Если «Динамо» сумеет сохранить молодежь, у нас будет очень конкурентоспособная команда»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями о составе команды на следующий сезон.

«Команда сделала шаг вперед, это ясно. Но мы имели шанс и с «Трактором», но в определенных моментах не получилось. Конечно, после этого сезона мы кого-то потеряем. Но если сумеем сохранить нашу молодежь, у нас будет очень конкурентоспособная команда на следующий год», — приводит пресс-служба «зубров» слова Квартальнова.

В этом сезоне «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» в серии со счетом 1-4.

Квартальнов возглавляет минскую команду с 2023 года. 59-летний специалист также является главным тренером сборной Белоруссии по хоккею.