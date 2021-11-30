Главный тренер «Металлурга» Воробьев рассказал о причинах поражения от ЦСКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:6).

— Первый период был довольно хороший, хотя по счету проиграли. Движение, перестали двигаться настолько, насколько мы хотели. Но, в общем и целом, три гола мы со своих ошибок себе сами привезли. С хорошей командой играли.

— Изменился ли ЦСКА по сравнению с матчем в Магнитогорске?

— Да, конечно, изменилась команда. Они стали более компактно играть, терпеть, не делать много ошибок.

— Оцените действия вратаря в двух последних голах ЦСКА.

— Какие действия? Ну что вы? Попал Слепышев из-за ворот. Вы в НХЛ не видите такие голы? А что Каменев? Мы разный хоккей что ли смотрели? Остановился на пятаке, он приложился в одно касание. Там я подъехал бы, шлепнул ее и забил. Мы иногда такие забиваем, причем тут Олкинуора?

— Планомерно подводили Коростелева к такому количеству игрового времени (18-19 минут)?

— Он играл у нас в начале сезона с Майе и Голдобиным. Потом сотрясение у него было, потом травма руки была. Мы выводили его, сначала он начинал в четвертом, потом поднимали.

— Чувствуется, что для бывших армейцев игра против ЦСКА особенная?

— Вы Сергею Викторовичу этот вопрос задавали? У них сегодня Плотников, Каменев забили (смеется).

(Надежда Тонконог)