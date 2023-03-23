Воробьев о вылете «Металлурга» из Кубка Гагарина: «К сожалению, результат налицо»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
Команда из Магнитогорска проиграла омичам со счетом 0-4 в серии и вылетела из Кубка Гагарина.
«Авангард» был лучше в реализации. Наказывали нас за малейшие ошибки. Атакующий потенциал мы до конца раскрыть не смогли, потому что соперник очень плотно играл, много наших бросков пришлось в них. Что можно было бы изменить? Однозначно, большинство должно было быть лучше. Реализация большинства стала одним из факторов в серии, у «Авангарда» здорово сыграло первое звено. Не пустили нас на пятак, хотя мы говорили о том, что надо больше пробиваться туда. К сожалению, результат налицо. Понятно, что мы работали, старались, но этого оказалось мало. Не достучались до ребят? Сегодня все было показано на собрании, и про пятак говорилось... Сложный вопрос. «Авангард» играл так же, как в прошлом году и в позапрошлом. Но тогда мы пробили эту вязкую оборону, в этом году не получилось. Плюс у них добавился Ткачев. У нас есть объяснения, но надо все взвесить — отвечу на все вопросы на итоговой пресс-конференции», — приводит официальный сайт КХЛ слова Воробьева.
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором встретится с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал» (счет в серии — 3-1).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 4
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 3