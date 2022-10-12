Воробьев — о победе над «Ак Барсом»: «У нашего президента завтра день рождения, можем нормально поздравить»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Качественная игра с нашей стороны, — отметил Воробьев. — Здорово сыграли первый период. Комбинационно, забили голы. Думаю, зрителям понравилось. Второй период нам пришлось больше обороняться. Соперник накладывал смены. Но мы с честью справились и забили на контратаке. Третий период сыграли по счету. У нашего президента завтра день рождения, можем нормально его поздравить.
— Чем первый период матча с московским «Динамо» отличался от сегодняшнего с «Ак Барсом»?
— Сегодня мы захватили инициативу. В большей степени играли в атаке. Это наш хоккей. В этом разница.
— Какое противодействие наложенным от соперника смен во втором периоде вы видите?
— Противодействие одно — надо не пропустить и грамотно сыграть в обороне. Когда накладывается вторая смена, надо не бегать, а играть строго по местам. У нас это называется конверт. Главное против такой мастеровитой команды — не бегать. Они могут порвать в клочья.
— Брендан Лайпсик пропустил матч из-за ротации?
— Да, у нас 15 нападающих.
— Валерий Орехов не попадает в состав, потому что проигрывает конкуренцию другим защитникам?
— Пока мы поставили на этих ребят. Дальше будем смотреть.
В следующем матче «Металлург» дома примет «Торпедо» 15 октября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|17
|16
|1
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Витязь
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|16
|10
|6
|21
|5
|Локомотив
|16
|9
|7
|21
|6
|Спартак
|18
|8
|10
|21
|7
|ЦСКА
|16
|9
|7
|21
|8
|Динамо Мн
|17
|7
|10
|17
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|15
|3
|12
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|20
|4
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|5
|Сибирь
|18
|8
|10
|18
|6
|Барыс
|17
|8
|9
|17
|7
|Адмирал
|17
|7
|10
|16
|8
|Трактор
|18
|6
|12
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Нефтехимик
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|13
|13.10
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|13.10
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|13.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|13.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|13.10
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -