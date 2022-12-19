Тренер «Магнитки» Воробьев заявил, что может создать молодежное звено в следующем сезоне
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о возможном создании молодежного звена в основном составе в следующем сезоне.
— Как вам сегодня игра Никиты Гребенкина? Он ведь создал первый гол «Амура». Обращались с ним до или после матча?
— Первый гол мы создали себе сами. Была атака два в пять или три в пять, мы проморгали. Я рад за Никиту, что он хорошо играет. Я писал ему и поздравил, когда он забил первый гол. Это наш проспект, которого мы ждем в следующем году назад. У нас еще есть Рома Канцеров и Даня Юров. Может быть, сделаем молодежное звено. Но это планы на будущее. Рома — очень интересный парень. Надо смотреть, как он возьмет новую высоту — с первого раза или нет. Юров и Гребенкин уже играют в КХЛ, мы рассчитываем на них.
— А когда планируете дать попробовать Канцерову взять эту высоту? В декабре, в январе?
— Посмотрим. Может быть, в начале года, а может быть, он начнет с предсезонки. Надо мной еще довлеет результат.
— То есть прямой зависимости между результативностью Канцерова в МХЛ и дебютом в КХЛ нет?
— Дело не в этом. Мы следим за ним, видим развитие. Он не такой большой парень. Накаченный, но не такой большой. Сыграет он первый матч в этом сезоне или следующем — вопрос остается открытым. Будем смотреть. Повторюсь, пусть он лучше играет 20 минут в МХЛ и набирает очки. МХЛ и КХЛ — это две или три ступени наверх. Здесь играют здоровые мужики, которые бьются за работу и деньги.
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|В
|П
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|Автомобилист
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|12
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|2
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|40
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|5
|Сал. Юлаев
|40
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|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|39
|16
|23
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|2 : 3
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|3 : 1
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|1 : 2 Б
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 2
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -