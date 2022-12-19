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Сегодня, 20:56

Тренер «Магнитки» Воробьев заявил, что может создать молодежное звено в следующем сезоне

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о возможном создании молодежного звена в основном составе в следующем сезоне.

— Как вам сегодня игра Никиты Гребенкина? Он ведь создал первый гол «Амура». Обращались с ним до или после матча?

— Первый гол мы создали себе сами. Была атака два в пять или три в пять, мы проморгали. Я рад за Никиту, что он хорошо играет. Я писал ему и поздравил, когда он забил первый гол. Это наш проспект, которого мы ждем в следующем году назад. У нас еще есть Рома Канцеров и Даня Юров. Может быть, сделаем молодежное звено. Но это планы на будущее. Рома — очень интересный парень. Надо смотреть, как он возьмет новую высоту — с первого раза или нет. Юров и Гребенкин уже играют в КХЛ, мы рассчитываем на них.

— А когда планируете дать попробовать Канцерову взять эту высоту? В декабре, в январе?

— Посмотрим. Может быть, в начале года, а может быть, он начнет с предсезонки. Надо мной еще довлеет результат.

— То есть прямой зависимости между результативностью Канцерова в МХЛ и дебютом в КХЛ нет?

— Дело не в этом. Мы следим за ним, видим развитие. Он не такой большой парень. Накаченный, но не такой большой. Сыграет он первый матч в этом сезоне или следующем — вопрос остается открытым. Будем смотреть. Повторюсь, пусть он лучше играет 20 минут в МХЛ и набирает очки. МХЛ и КХЛ — это две или три ступени наверх. Здесь играют здоровые мужики, которые бьются за работу и деньги.

Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 39 16 23 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 39 17 22 35
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24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
19.12 17:00
Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
СКА – Витязь
 - : -
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