Главный тренер «Магнитки» Воробьев рассказал, почему решил изменить игровой стиль

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, почему решил изменить игровой стиль в новом сезоне. Его команда стала лучшей в КХЛ по заброшенным шайбам.

— Мы знали, что лига будет менять правила. Идея эта была давно, вопрос был в качестве игроков. Это стало легче реализовать в силу правил. Я разговаривал с Полом Морисом, работавшим в «Металлурге» и «Виннипеге» — все идет из НХЛ, где во главу ставится скорость. Там игроки не только быстрые, но высокие и мощные, способные при этом действовать на больших скоростях. Необходимы три составляющие: техника, движение и умение быстро мыслить.

— Почему из российских тренеров рискуете только вы, например, снимая вратаря, когда уступаете в три шайбы?

— Это был плей-офф. Надо хотя бы постараться вытащить матч. Бороться надо до конца и в регулярном чемпионате. Но у нас в клубах есть некоторые руководители, которые запрещают это делать. Для них лучше проиграть 0:1, чем 0:3. Хотя какая разница? Мне непонятно.