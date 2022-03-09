Илья Воробьев: «Нам было важно закончить серию сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

— «Барыс» — хорошая команда, благодарны им за интересную серию, — сказал Воробьев. — В некоторых матчах было много голов, в некоторых — нет. Нам было важно закончить серию сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан, что нам и удалось.

— Сегодня вернулся в состав Никита Коростелев. Как принимали это решение?

— Он выздоровел, но сегодня ему немного не хватало чувства времени и пространства. Поставили его, чтобы он вкатился. Знаем его сильные стороны, но сегодня у него была первая игра после большого перерыва.

— В чем «Металлург» может еще добавить по ходу плей-офф?

— Думаю, после первой игры мы прибавили. Каждая серия разная. Будем готовиться. Еще раз проанализируем эту серию и ждем соперника. Возможно, это будет совершенно другая игра.

— Сейчас уже можно сказать, что пошло не так в первом матче, который выиграл «Барыс»? В оставшихся четырех матчах «Металлург» показал более доминирующий хоккей, к которому приучил по ходу регулярки.

— Регулярка и плей-офф — разные вещи. Мы недостаточно лезли на пятак и закрывали вратаря в первой игре. Потом мы исправились, и у нас пошли голы. И переход из обороны в атаку стал лучше.

— Завтра стартует плей-офф МХЛ. Отдадите Данилу Юрова и Илью Николаева в «Стальные Лисы» на домашние матчи?

— Да, уже отдали. Уже сказали им и тренерам «Стальных Лисов».

— По ходу серии полезно действовал Григорий Дронов, пропустивший много матчей из-за травмы. Вас удивило, как быстро он набрал форму?

— Нас Гриша не удивил. Знали, как он может играть. У него была долгая травма, но было время восстановиться. Он отработал в Минске, хотя немного приболел. Даже больным выходил на тренировки. То, что мы от него ждали, он сейчас и показывает.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1. Магнитогорская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.