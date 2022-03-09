Илья Воробьев: «Нам было важно закончить серию сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.
— «Барыс» — хорошая команда, благодарны им за интересную серию, — сказал Воробьев. — В некоторых матчах было много голов, в некоторых — нет. Нам было важно закончить серию сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан, что нам и удалось.
— Сегодня вернулся в состав Никита Коростелев. Как принимали это решение?
— Он выздоровел, но сегодня ему немного не хватало чувства времени и пространства. Поставили его, чтобы он вкатился. Знаем его сильные стороны, но сегодня у него была первая игра после большого перерыва.
— В чем «Металлург» может еще добавить по ходу плей-офф?
— Думаю, после первой игры мы прибавили. Каждая серия разная. Будем готовиться. Еще раз проанализируем эту серию и ждем соперника. Возможно, это будет совершенно другая игра.
— Сейчас уже можно сказать, что пошло не так в первом матче, который выиграл «Барыс»? В оставшихся четырех матчах «Металлург» показал более доминирующий хоккей, к которому приучил по ходу регулярки.
— Регулярка и плей-офф — разные вещи. Мы недостаточно лезли на пятак и закрывали вратаря в первой игре. Потом мы исправились, и у нас пошли голы. И переход из обороны в атаку стал лучше.
— Завтра стартует плей-офф МХЛ. Отдадите Данилу Юрова и Илью Николаева в «Стальные Лисы» на домашние матчи?
— Да, уже отдали. Уже сказали им и тренерам «Стальных Лисов».
— По ходу серии полезно действовал Григорий Дронов, пропустивший много матчей из-за травмы. Вас удивило, как быстро он набрал форму?
— Нас Гриша не удивил. Знали, как он может играть. У него была долгая травма, но было время восстановиться. Он отработал в Минске, хотя немного приболел. Даже больным выходил на тренировки. То, что мы от него ждали, он сейчас и показывает.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1. Магнитогорская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.
|Западная конференция
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|О
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|СКА
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|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|3 : 1