Главный тренер «Металлурга» Воробьев поблагодарил «Автомобилист» за серию
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
— Рад, что ребята не сдались при счете 1:3. Выполнили до конца задание и отыгрались. Думаю, в овертайме мы были лучше. Коля Голдобин проявил мастерство. Очень плотная и интересная серия. Две хорошие команды. Спасибо «Автомобилисту» за серию. Все решил один гол в овертайме седьмого матча. Настолько все было плотно. Благодарен ребятам за волю к победе.
— Что говорили команде перед третьим периодом?
— Говорили, что мы не зря сюда ехали восемь часов на автобусе. Что надо доставлять все на ворота. Все, как во втором периоде — правильные смены, кто на кого их накладывает. У нас это получалось лучше. Надо все доставлять на ворота и лезть на пятак. Так и получилось.
— Можете назвать эту игру самой безумной в вашей карьере?
— Как тренер, наверное, да. Но был финал с ЦСКА в 2016 году, когда играли седьмой матч. Да, мы спаслись сегодня с дефицита в два гола за пять минут. Это было сложно, но были тоже интересные игры.
Во втором раунде Кубка Гагарина «Магнитка» сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 17 марта в Омске.
|Западная конференция
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|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
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|Северсталь
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|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
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|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 4 ОТ
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -