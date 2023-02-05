Воробьев прокомментировал перемены в тренерском штабе «Металлурга» после ухода Рябыкина
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал новость об уходе Дмитрия Рябыкина из тренерского штаба команды.
— Ушел Дмитрий Рябыкин, означает ли это, что на скамейке появится Валерий Никулин?
— Пока нет. Мы распределили роли так, что Равиль Гусманов у нас выпускает защитников. Большинство и меньшинство — мы делим. Делаем все вместе.
Рябыкин был главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. Через неделю после ухода из омского клуба он стал помощником главного тренера в «Металлурге».
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|5.02
|12:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.02
|14:00
|
Витязь – Нефтехимик
|1 : 0
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|15:00
|
Металлург – Трактор
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|
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