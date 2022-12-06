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Сегодня, 22:21

Воробьев: «При довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за «ленточку», хотя она все время рядом была»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:4).

— При довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за «ленточку», хотя она все время рядом была, но не смогли пробить вратаря. Один раз только. Поэтому счет на табло.

— Почему получился такой неудачный отрезок между первой и второй шайбами «Автомобилиста»?

— Вы, наверное, какой-то другой хоккей смотрели. 35 на 22 по броскам, были у нас атаки и 3 в 2, и 2 в 1.

— Получит ли шанс в основе вратарь Илья Набоков, который хорошо проявил себя на Кубке Вызова?

— Будем смотреть, будем думать, как основные вратари будут играть. Хорошо, что он сыграл неплохо на Кубке Вызова. Он уже дебютировал за нас в матче с «Куньлунем».

— Захочется ли после трех поражений от «Автомобилиста» встретиться именно с этой командой в плей-офф и попытаться отомстить?

— До плей-офф еще половину сезона играть. Из восьми очков у «Автомобилиста» мы все-таки 3 забрали.

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/7450/
Илья Воробьев
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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