Воробьев: «При довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за «ленточку», хотя она все время рядом была»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:4).

— При довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за «ленточку», хотя она все время рядом была, но не смогли пробить вратаря. Один раз только. Поэтому счет на табло.

— Почему получился такой неудачный отрезок между первой и второй шайбами «Автомобилиста»?

— Вы, наверное, какой-то другой хоккей смотрели. 35 на 22 по броскам, были у нас атаки и 3 в 2, и 2 в 1.

— Получит ли шанс в основе вратарь Илья Набоков, который хорошо проявил себя на Кубке Вызова?

— Будем смотреть, будем думать, как основные вратари будут играть. Хорошо, что он сыграл неплохо на Кубке Вызова. Он уже дебютировал за нас в матче с «Куньлунем».

— Захочется ли после трех поражений от «Автомобилиста» встретиться именно с этой командой в плей-офф и попытаться отомстить?

— До плей-офф еще половину сезона играть. Из восьми очков у «Автомобилиста» мы все-таки 3 забрали.