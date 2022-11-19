Воробьев объяснил, почему Голбодин пропустил матч против «Трактора»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1 ОТ).
— Интересная игра, хотя голов было забито немного. У нас в третьем периоде было много моментов. Вратари здорово сыграли и у нас и у «Трактора». Рады, что взяли два очка. Рады, что хитрый Карпов перехитрил.
— Сегодня в составе не оказалось специалиста по «Трактору» Николая Голдобина. Это тренерское решение?
— Да, тренерское решение.
— Как самочувствие у Василия Кошечкина?
— Его нет в поездке. Он готовится, лечится, поддерживает спортивную форму. Взрослый мужчина.
— Вопрос по Джошу Карри. Со стороны кажется, что он не до конца готов играть в привычной для себя манере.
— У него сложный сезон: было четыре травмы, два сотрясения. Он рабочий парень, который отдаст за команду все. Пока вот так. Работает, старается. Надеемся, что он найдет свое голевое чутье.
— В последних матчах к вам на лавке вернулась та харизма, которая цепляла болельщиков в прошлом плей-офф. Это импровизация или чувствуете, что команде такой посыл от тренера необходим?
— Все импровизация. Как я команду чувствую, так себя и веду.
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Авангард – Ак Барс
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Сал. Юлаев – Сибирь
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Трактор – Металлург
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Нефтехимик – СКА
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Динамо М – Куньлунь
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