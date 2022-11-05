Воробьев — о игре со СКА: «Классный матч с обеих сторон, очень интересный»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4).

«Классный матч с обеих сторон, очень интересный. Никто не сидел в обороне, старались атаковать. Нам удалось хорошее начало, СКА сравнял, вышел вперед, мы отыгрались. Во втором периоде тоже моменты были. Четвертый гол привезли со своих ошибок, поэтому и не смогли выиграть матч. Это была игра двух классных команд, которые играют в атакующий хоккей, играют в пас, а не ставят капканы.

Почему «пересохло» во втором периоде? Моменты-то были у обеих команд! Вратари сыграли хорошо. Думаю, зрителям было интересно во втором периоде. Перед игрой, наверное, был повышенный накал. В противостоянии «Металлурга» и СКА есть, за что зацепиться и помимо того, что это была игра лидеров конференций.

Куда пропал Паскуале? Травма. Надеюсь, что будет хорошо заживать и он скоро вернется.

Где я гулял перед матчем? Мы живем на Мойке, там я жил и когда сам работал здесь. Центр — фантастически красивый. Погода так себе, но город — наслаждаюсь каждым приездом в Питер», — цитирует Воробьева сайт КХЛ.