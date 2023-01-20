Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:02

Воробьев: «Не сказал бы, что мы заигрывались, в моментах с пропущенными голами — возможно»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:4).

«Хорошая игра, быстрая, много борьбы. При довольно качественном хоккее от нас исход матча мы решили сами, допустив персональные ошибки. Мне понравилось, как мы выглядели по игре, но результата нет, надо продолжать работать. Не сказал бы, что мы заигрывались, в моментах с пропущенными голами — возможно. Готовились к такому сопернику.

Бурмистров дал нам то, на что мы рассчитывали от него. Довольно неплохо [сыграл], хорошо, что забил. Канцерову стоит добавлять в здоровье. Он — талантливый парень, но с мужиками толкаться ему пока сложно.

Почему не дали шанс Набокову? У нас не такая ситуация сейчас, чтобы шансы всем раздавать. Эдди [Паскуале] сыграл нормально — понятно, что, когда он свежее, он может один «лишний» сэйв сделать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/20/508605.html
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Сибирь» обыграла «Металлург», «Ак Барс» — «Авангард» и другие матчи 20 января

Мартемьянов о первом месте «Сибири» на Востоке: «Главное — удержаться там, выйти туда легче, чем задержаться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 54 41 13 86
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 54 31 23 70
4 Торпедо 52 33 19 70
5 Динамо М 53 31 22 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 51 6 45 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 52 30 22 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 53 22 31 52
9 Барыс 54 23 31 50
10 Амур 51 22 29 50
11 Нефтехимик 52 23 29 49
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 15:30
Сибирь – Металлург
 4 : 2
20.01 19:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
20.01 19:00
Куньлунь – Сочи
 - : -
20.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости