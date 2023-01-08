Илья Воробьев о состоянии Кошечкина: «Подотпустило немножко. Не так плохо, как мы думали»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).
«Плотная игра. К сожалению, когда не забиваешь ни одного гола, выиграть невозможно. Они свои шансы использовали, мы нет. Были моменты в большинстве, смотрелось неплохо, но, увы, результата это не дало.
Как себя чувствует Василий Кошечкин? Подотпустило немножко. Не так плохо, как мы думали. Посмотрим, насколько долго продлится восстановление.
Замена Акользина на Кошелева? Хотели, чтобы Семен сыграл, плюс у нас есть определенная ротация», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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13.01
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
|14:30
|
Металлург – Сал. Юлаев
|0 : 2
|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|1 : 2
|8.01
|17:00
|
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|- : -
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|
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|
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|17:00
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Сочи – СКА
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