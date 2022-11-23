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Сегодня, 20:23

Воробьев — о юбилейной победе в КХЛ: «Относительно давно и вместе с тем недавно работаю в роли главного тренера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1).

«Хорошая игра. «Салават» хорошо двигался, готовились к тому, что они выйдут обозленные. Первый период был за ними. Второй мы сыграли лучше. Забили в первом, забили во втором и потом отстояли свое преимущество. Здорово сыграл Эдди Паскуале.

Чибисов? Он приболел, как и Артем Земченок.

Было предчувствие выпустить Зернова на ключевое вбрасывание? Чувства — хорошая вещь. Но доверяй, но проверяй — у меня есть статистика на руках.

Что для меня 300 побед в КХЛ? Очень приятно. Достаточно большая цифра, всего 5-6 тренеров, насколько я знаю, достигли такого результата. И я относительно давно и вместе с тем недавно работаю в роли главного тренера, по сравнению с теми ребятами, у кого уже есть такой результат. Поэтому, конечно, несомненно, это приятно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Главный тренер «Меагнитки» Илья Воробьев одержал 300-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера и стал шестым тренером, которому удалось достичь этой отметки.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/23/505908.html
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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