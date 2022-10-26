Илья Воробьев назвал ключевой фактор победы над «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

«Мы все время уделяем внимание отборам. Сегодня были лучше клюшки: мы показывали видео после Казани, говорили, как именно лучше сыграть в отборе», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Благодаря этой победе лидирующий в таблице Востока «Металлург» увеличил отрыв от «Автомобилиста» до 4 очков.