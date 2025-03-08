Разин: «В начале «Металлург» переигрывал СКА, потом две смены перевернули ход игры»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о малом количестве бросков в первом периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:4).

— А вы хоккей смотрели? Я считаю, в начале мы хорошо играли, переигрывали, потом две смены перевернули ход игры. Соперник почувствовал, две смены активно играл в нашей зоне, потом пропустили вот этот гол. Потом период выиграли, насколько я понимаю.

Не бросали обе команды? Вы, наверное, как этот фильм «Человек, который изменил все». Думаете, что если много бросать, то можно выиграть. У нас немного по-другому здесь. Второй период мы играли намного лучше, чем СКА, но проиграли его. Первый был в принципе равным. Если взять по времени в атаке, то, вроде, одинаково владели шайбой. Просто кто-то больше на себя ловил, кто-то бросает мимо ворот. Я считаю, что сегодня была хорошая, равная игра. СКА сегодня очень дисциплинированно сыграл.

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию и с 83 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА набрал 75 баллов и занимает седьмую позицию на «Западе».