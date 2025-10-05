Разин заявил, что Кузнецову не гарантировано место в составе «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о том, как он планирует интегрировать в состав новичка Евгения Кузнецова.

1 октября 33-летний хоккеист подписал однолетний контракт с магнитогорским клубом.

«Ему не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Ломать то, что сейчас построено и работает — мы не будем», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Разина.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. Питерцы расторгли контракт с форвардом в апреле 2025 года. Ранее хоккеист играл за «Каролину» и «Вашингтон» в НХЛ и «Трактор» в КХЛ.

С «Кэпиталз» Кузнецов выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. Также он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).