Тренер «Металлурга» Разин — о победе над «Адмиралом»: «В овертайме мы были сильнее и заслуженно победили»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал заслуженной победу команды над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой магнитогорской команды в овертайме (3:2).

«Здесь всегда тяжело играть. У меня мало побед во Владивостоке. Очень рад победе. Играли хорошо, но за хорошую игру, как говорится, очки не дают. По первому и второму периоду игроки — молодцы. В третьем периоде тоже играли по заданию, проблем не было. Единственное — глупое удаление и немного смазали концовку. В овертайме мы были сильнее, контролировали игру и заслуженно победили», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

«Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 23 очка. В четверг, 7 ноября, команда Разина сыграет против «Амура».