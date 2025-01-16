Разин — о поражении от «Адмирала»: «Сегодня удача повернулась к «Металлургу» другой частью тела»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин считает, что команде не хватило везения в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Адмирала».
Игра прошла в четверг, 16 января, во Владивостоке и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
«Жалко отпускать такие игры. Мы плохо начали, минут 10 соперник доминировал, потом мы выровняли игру. Второй и третий период играли лучше соперника. Имели много моментов, но не забили. В третьем периоде не хватило везения. Мы играли с шайбой, от этого заставляли соперника удаляться. Но не забили, это хоккей — так бывает. Мы хуже провели матч дома, но выиграли. А сегодня удача повернулась к нам другой частью тела», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.
«Металлург» прервал серию из 9 побед подряд и с 58 очками расположился на четвертом месте в Восточной конференции. У «Адмирала» 47 баллов и седьмая строчка.
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|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
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|40
|11
|Амур
|46
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|36
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|Барыс
|47
|10
|37
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|16.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
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Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
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Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -