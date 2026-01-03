Разин: «Кузнецову не нашлось места в «Металлурге». У нас играют те ребята, которые подходят под наш хоккей»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал ситуацию с нападающим Евгением Кузнецовым.

3 января стало известно, что магнитогорский клуб поместил 33-летнего форварда в список отказов. Как заявил агент Кузнецова Шуми Бабаев, об этом попросил сам игрок.

2 января «СЭ» сообщал, что Кузнецов перейдет в «Салават Юлаев». Позже Бабаев подтвердил эту информацию.

«Уход Кузнецова — это решение самого Евгения. Борна Рендулич и Трой Джозефс неплохо играют в «Шанхае». Но в «Металлурге» оба находились в том же положении, что и Кузнецов. У нас играют те ребята, которые подходят под наш хоккей. Может, Женька со временем и влился. Но, думаю, долго сидеть и тренироваться — это не про него. Статус не позволил. У нас и так длинная скамейка, хочется всем дать шанс поиграть, поэтому Женьке Кузнецову не нашлось места. Хочу пожелать ему удачи в другой команде. Пусть дальше радует своими «птичками», — сказал Разин на пресс-конференции после победы над «Шанхай Дрэгонс» (7:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 15 матчей за «Магнитку» и набрал 9 (1+8) очков.