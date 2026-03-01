Разин — о форварде «Динамо» Комтуа: «Обычно канадцы другого типа, а этот больше на курицу похож»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сравнил нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа с курицей.

В воскресенье, 1 марта, бело-голубые на своем льду обыграли «Магнитку» со счетом 4:1. В одном из эпизодов Комтуа упал на лед, корчась от боли, после прикосновения форварда магнитогорской команды Александра Петунина.

«Ну, не буду оскорблять канадского легионера. Смешно просто. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Оскорбил все-таки...» — сказал Разин на пресс-конференции.

Комтуа выступает за «Динамо» с 2024 года. В сезоне-2025/26 27-летний канадец провел 52 матча в КХЛ и набрал 34 (19+15) очка.

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