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Сегодня, 20:23

Илья Воробьев: «Буллиты отрабатывали на тренировке после «Сибири». Не доотработали»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлург» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 Б).

«Для зрителей довольно интересная игра, много голов и моментов. Пара курьезных голов в ту и другую сторону. Буллиты отрабатывали на тренировке после «Сибири». Не доотработали...

Почему не выпустили Яковлева на шестой буллит? Мы с ним пообщались, так решили.

Дебют Бурмистрова? Он добавил нам движения, для первого раза нормально. Надо понимать, что месяц он не играл и катался один — без команды», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/26/507288.html
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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Авангард – Барыс
 5 : 2
26.12 17:00
Металлург – Трактор
 4 : 5 Б
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 1 : 4
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
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