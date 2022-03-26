Воробьев — о голе Чибисова из-за ворот: «Видимо, пошла такая мода. Кадейкин вчера забил, но Андрей попал поинтереснее»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над омским «Авангардом» (5:2) в пятом матче серии плей-офф финала конференции «Восток».
— Хорошая игра с нашей стороны. Ребята все поймали на себя, забили, где надо. Готовимся к следующей игре.
— Что сказали вам судьи после силового приема Прохоркина на Кошелеве? Почему не взяли челлендж?
— Челлендж мы взять не можем. Они так решили. У вас есть 300 тысяч? Дальше я не могу говорить. Это неправильно по отношению к судьям и некрасиво с моей стороны. Я не такой человек, чтобы лить грязь или что-то такое, поэтому ничего говорить не буду.
— Вы удивлены игрой Алексея Береглазова против «Металлурга»?
— То, что Алексей хороший игрок, не обсуждается. С ним была другая ситуация. Ввели потолок, уменьшение зарплат. Посмотрите седьмой матч финала-2016, когда мы забили второй гол. Все началось как раз с Алексея, когда он пошел вперед. Жизнь такая штука. Тогда надо было так сделать. Алексей не особо горел желанием оставаться здесь за меньшее.
— Андрей Чибисов тренирует броски из-за ворот? Вас удивило его решение?
— Сейчас, видимо, пошла такая мода. Кадейкин вчера забил из-за ворот. Правда, он немного не туда попал. Андрей попал поинтереснее. Забил — отлично.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1