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Сегодня, 18:50

Воробьев — о голе Чибисова из-за ворот: «Видимо, пошла такая мода. Кадейкин вчера забил, но Андрей попал поинтереснее»

Воробьев высказался о победе над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф финала Восточной конференции
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над омским «Авангардом» (5:2) в пятом матче серии плей-офф финала конференции «Восток».

— Хорошая игра с нашей стороны. Ребята все поймали на себя, забили, где надо. Готовимся к следующей игре.
— Что сказали вам судьи после силового приема Прохоркина на Кошелеве? Почему не взяли челлендж?
— Челлендж мы взять не можем. Они так решили. У вас есть 300 тысяч? Дальше я не могу говорить. Это неправильно по отношению к судьям и некрасиво с моей стороны. Я не такой человек, чтобы лить грязь или что-то такое, поэтому ничего говорить не буду.
— Вы удивлены игрой Алексея Береглазова против «Металлурга»?
— То, что Алексей хороший игрок, не обсуждается. С ним была другая ситуация. Ввели потолок, уменьшение зарплат. Посмотрите седьмой матч финала-2016, когда мы забили второй гол. Все началось как раз с Алексея, когда он пошел вперед. Жизнь такая штука. Тогда надо было так сделать. Алексей не особо горел желанием оставаться здесь за меньшее.
— Андрей Чибисов тренирует броски из-за ворот? Вас удивило его решение?
— Сейчас, видимо, пошла такая мода. Кадейкин вчера забил из-за ворот. Правда, он немного не туда попал. Андрей попал поинтереснее. Забил — отлично.

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