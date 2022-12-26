Тренер «Магнитки» Воробьев: «Иногда в НХЛ такие игры можно увидеть, что мама не горюй»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев оценил физическое состояние команды после поражения от челябинского «Трактора» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— После паузы у команды плотный график. Не почувствовали, что в третьем периоде не стало хватать сил? Пропустили две серийные шайбы.

— Мы дважды в меньшинстве не вывели шайбу. В этом все кроется. Одна от руки, другая — индивидуальное мастерство Бурдасова.

— То есть физические кондиции у команды в порядке?

— 68 игр в чемпионате. Где-то ноги бегут, где-то — нет. О чем говорить? Посмотрите НХЛ — там что, в каждом матче все на пике формы? Там иногда такие игры можно увидеть, что мама не горюй.