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Сегодня, 18:10

Главный тренер «Локомотива» Никитин рассказал, почему не был против подписания контракта с ветераном Варнаковым

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Игорь Никитин.
Фото ХК «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, зачем команде понадобился ветеран Михаил Варнаков, не игравший более года.

— Почему вы подписали контракт с Михаилом Варнаковым, который не играл долгое время и чья карьера близка к завершению? Вы уже несколько раз уходили от ответа на этот вопрос.

— Никогда не уходил. После игры с «Куньлунем» я ответил на этот вопрос. Нам это подписание ничего не стоило. И потом, в хоккее бывают прорывы. Кто мог представить, что Березкин станет игроком первого звена, будет выходить на большинство? Кто мог представить, что Беляев будет играть в первом звене? Мы просто подстраховались.

— Немного смущает фраза «ничего не стоило». У вас 30 человек в составе, множество игроков в системе клуба.

— Можно фамилии?

— Бут, Волков, два Назаровых.

— Бут и Волков периодически выходят в основе. Они развиваются. Им нет смысла тренироваться с нами с утра до вечера и ждать, поставим мы их или нет. Пусть играют в ВХЛ. Совсем другая ситуация по сравнению с Михаилом.

Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич и&nbsp;хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Хоккей — не шоу-бизнес. Моя принципиальная позиция». Игорь Никитин стоит на своем
Михаил Варнаков-младший
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ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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