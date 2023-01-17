Игорь Никитин: «Нас напрягают поражения»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к игровому кризису команды.

— Что скажете о последних результатах команды? Это кризис или нет?

— Смотря как к этому относиться. Есть же такое понятие, как «кризисные менеджеры». Если мы выйдем из кризиса с этими менеджерами, то это здорово.

— Вас беспокоит количество поражений? Или вы знаете их природу?

— Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Сама философия терпеть, быть толерантными к поражениям — не моя. Есть понимание проблем, как с этим бороться. Но нет такого, что мы спокойно смотрим на проигрыши. Мы работаем, но это не означает, что они нас устраивают.