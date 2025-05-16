Никитин — о столкновении Шалунова и Робинсона: «Два больших парня шли бить»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал столкновение Максима Шатунова и Чарльза Робинсона во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором» (4:1).

— Что скажете о моменте с Шалуновым и Робинсоном? Есть ответ, почему Максим часто попадает в такие истории?

— Это хоккей. Если бы я знал все ответы, то неинтересно было бы работать. Вы же видели, это был такой же момент, как в первом матче с Каюмовым. Два больших парня шли бить. Здоровья Робинсону, мы все братья, занимаемся одним делом, но это хоккей.

Ранее главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что у него пока нет новостей о состоянии здоровья Робинсона, который не смог продолжить игру после столкновения с Шалуновым.

«Локомотив» сравнял счет в серии против «Трактора» — 1-1. Третий матч финала Кубка Гагарина пройдет в Челябинске 17 мая.