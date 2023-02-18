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Сегодня, 21:16

Игорь Никитин: «Мы не даем задания: эмоционировать или не эмоционировать. Ребята отдаются полностью»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2 ОТ).

«Хотел бы отметить атмосферу на стадионе. Давно такого не было. Увы, не смогли победить. Поэтому двоякое впечатление от матча. Много хорошего сделали, но нужна была победа для полного удовлетворения. ЦСКА — с победой. Готовимся дальше, у нас осталось два матча в регулярном чемпионате.

Удаления? Мы разбираем эти моменты, все объясняем. Парни сами понимают, что сложно играть с таким количеством удалений, особенно — против хорошего соперника. Здесь один выход — не провоцировать. Еще меньшинство должно быть на уровне. Мы на это обращаем внимание.

Марченко? Он покатался в легком режиме. Надеемся, что он восстановится в скором времени, не было смысла рисковать.

Эмоции в третьем периоде? Ребята не всегда их показывают. Иногда эмоции мешают. Иногда — как сегодня — наоборот, это дало определенный энергетический толчок. Мы не даем задания: эмоционировать или не эмоционировать. Ребята отдаются полностью. Иногда это выливается в такие моменты. Тахиру Мингачеву — здоровья, мы уважаем соперника. Дай Бог, чтобы здоровье было у всех, но хоккей — жесткая игра», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/18/510048.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
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