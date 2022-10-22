Никитин — о поражении минскому «Динамо»: «Заманили нас, слишком рано поверили в победу»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Минчане прервали 5-матчевую победную серию ярославцев, которые в этой встрече вели со счетом 2:0, но пропустил пять шайб подряд.
«Заманили нас, мы слишком рано поверили в победу. За это и расплатились. Травмированные? У нас в заявке было достаточно народу. В «Локомотиве» есть другие лидеры, которые должны тащить. Исаев? Не считаю, что ошиблись с выбором голкипера. Случаются разные игры. Каждый может ошибиться, вопрос — как реагировать на ошибку. Надеюсь, Даниил правильно среагирует. В игре нельзя упускать нить, потому что всё может кувыркнуться с ног на голову. Для нас эта игра должна стать опытом. Нельзя отпускать инициативу, себя нужно напрягать все три периода», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|Локомотив
|21
|13
|8
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|6
|Спартак
|22
|10
|12
|25
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|21
|9
|12
|22
|9
|Северсталь
|21
|9
|12
|22
|10
|Куньлунь
|22
|8
|14
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|21
|14
|7
|29
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|21
|11
|10
|23
|6
|Ак Барс
|20
|9
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
|23.10
|10:00
|
Амур – Спартак
|- : -
|23.10
|14:00
|
Авангард – Северсталь
|- : -
|23.10
|17:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|23.10
|17:00
|
Торпедо – Куньлунь
|- : -
|23.10
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|- : -