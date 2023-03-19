Никитин о поражении от ЦСКА: «Локомотив» неплохо играет. Парни должны поверить в себя»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3, 0-2) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Я думаю, что все игры одинаковые, вне зависимости от счета. Сильнее будем. Я согласен, что, когда реализовываются моменты, появляется уверенность, а у соперника — неуверенность. Говорят, нужно хладнокровие. По мне — надо поверить в себя. Самолюбие должно взъесться. Мы неплохо играем. Парни должны поверить в себя. Мы начали не сейчас работать. В прошлом сезоне, в этом чемпионате мы работаем над ментальностью. Мы верим в своих парней. Нужно, чтобы у них самолюбие взъелось, нужно поверить в себя. Нет ничего невозможного. Большинство? Я не думаю, что проблема в звеньях. Здесь нужно сыграть интуитивно, а мы думаем, правильно ли играем или нет», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.