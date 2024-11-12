Тренер «Локомотива» Никитин — о победе над «Спартаком»: «Если мы не дураки, то в том году мы уже поверили в себя»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Хорошо, что у «Локомотива» такая победная серия (11 побед) или же игроки могут поверить в себя?
— Если мы не дураки, то в том году мы уже поверили в себя, здесь практический опыт, зачем этого бояться? Нужно к этому привыкать, находить мотивацию в любой ситуации.
— Битва лидеров Западной конференции была на бумаге. Несмотря на счет, была ли равная борьба на ваш взгляд или все-таки игра была в ваших руках?
— Шансы всегда есть, тем более у «Спартака» было 4 большинства. Здесь спецбригада дала такой импульс всем остальным — не снижать планку. Меньшинство — это то, что команду сплачивает, если ребята пластаются.
— Вас устраивают моменты и нюансы, которые касаются атаки?
— У нас есть определенные сдвиги, ребята достаточно создают моментов. Это уже такие мастерские вещи, здесь есть над чем работать.
— Прогресс вы видите по сравнению с прошлым сезоном?
— Победная серия же за счет забитых голов идет, а не только не пропущенных. В хоккее ты не можешь выиграть, только не пропуская.
— Александр Радулов сегодня отдыхал. Вы так планируете дальше?
— Сане 38, мы сегодня сыграли 27-ю игру, по-моему больше всех в лиге. Мы не видим смысла вытаскивать из него жили. При этом молодежь учится у него, мы проверяем это в играх, поэтому ничего такого сверхъестественного мы не видим.
— «Спартак» доставил вам игровые проблемы, не обращая внимания на счет?
— «Спартак» на втором же месте не случайно. У любой команды есть шанс. Сегодня просто может быть это незаметно, так как все обращают внимание на нашу атаку, но в обороне мы очень нмого почистили нейтральных шайб.
Ярославцы (48 очков) одержали 11-ю победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции КХЛ. Красно-белые идут вторыми.
Анна Бирюкова
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|4
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Лада
|24
|10
|14
|23
|9
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|13.11
|15:30
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Сибирь – СКА
|- : -
|13.11
|16:30
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Авангард – Динамо М
|- : -
|13.11
|17:00
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Металлург Мг – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|13.11
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|- : -
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -