Игорь Никитин: «У нас много травмированных, но мы всегда находим путь для победы»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу команды над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело складывалась игра для нас. Не все получалось. Парни гнули свою линию и получили вознаграждение. Сегодня получилось встряхнуть команду и победить.

У нас много травмированных, но мы всегда находим путь для победы. Если кто-то травмирован, то кто-то получает шанс. Молодые играют. А это свежие силы, свежие эмоции», — цитирует тренера сайт «Спартака».