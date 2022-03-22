Никитин: «Есть разочарование от результата, но у «Локомотива» хорошая команда»

Никитин подвел итоги сезона для «Локомотива» после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги сезона для ярославской команды.

«Удалось ли достичь контакта с командой и донести свои идеи? Если отталкиваться от результата, то нет, — приводит слова Никита «Чемпионат». — Что касается ежедневной работы и провождения времени с командой, то многое сделано. Взаимопонимание было и есть. Двоякое чувство: есть разочарование от результата, но у «Локомотива» хорошая команда. Работы проделано много».

По словам тренера, команда не сильно перестраивались под новую систему.

«Прежний тренерский штаб сделал хорошую работу, я не скажу, что мы кардинально все меняли. У каждого тренера есть свои аспекты, на чем-то концентрировались. Время на адаптацию к новым требованиям было, ребята привыкают. Нам, тренерам, грех жаловаться, мы пришли не на руины», — сказал он.

Напомним, что «Локомотив» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина от ЦСКА (0-4).