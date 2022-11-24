Игорь Никитин: «Нам не хватает опыта играть не просто на результат, а своей интуицией, чем и отличаются большие мастера»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ).

— Тяжелый матч, и мы, и соперник могли и выиграть, и проиграть. В овертайме мы были более удачливы. Ребята молодчики, много хороших моментов создали, где-то перетерпели, создавали в атаке. Обоюдоострая игра, обе команды хотели выиграть.

— Когда вы встречаетесь за три месяца уже в четвертый раз, это усложняет или наоборот упрощает задачу?

— По большому счету разницы нет. У нас в тренерском штабе есть распределение — кто-то готовится к сопернику, кто-то разбирает свою игру. И график непростой достаточно, так что, думаю, ребята и не помнят, играли мы против СКА три игры или сколько-то еще. Мы позавчера играли в Сочи, а послезавтра уже сыграем дома с Новосибирском. Так что на этом внимание не акцентируем, концентрируемся на нюансах, которые нужно оттачивать, чтобы быть конкурентоспособными.

— Почему реализация большинства была столь нерезультативной?

— Сегодня у нас три попытки было. Третья — да, не получилось, во второй были моменты. Может быть, ответственность за то, что это ключевой момент в матче, напрягла ребят. Кстати, иногда ответственность сковывает, и когда начинаешь думать о результате, тяжело импровизировать. Думаю, нам где-то не хватает опыта в таких моментах играть не просто на результат, а своей интуицией, чем и отличаются большие мастера.

— Исаев играет больше, чем Бочаров. То есть маятник выбора качнулся в сторону более молодого вратаря?

— Тут не маятник, мы совершенно прагматично выбираем, планируем. Сейчас Ванька, скажем так, сосредоточен больше на работе и отработке определенных вратарских нюансов. Мы посчитали, что сейчас нужно заложить определенную базу, чтобы переломить ту ситуацию, которая складывается. Опять же, это не имеет к маятнику никакого отношения. Верим в то, что сможем помочь Ивану найти свою лучшую игру. Он уже несколько матчей очень хороших сыграл, но стабильности пока не хватает, поэтому работаем над этим.