Игорь Никитин объяснил отсутствие защитника Марченко в матче против ЦСКА
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:1).
«Ребята — молодчики. Где было необходимо — потерпели, на себя поймали, где было нужно — реализовали моменты. Чтобы такую команду обыгрывать, это нужно делать постоянно. Против нас играл классный соперник. Было бы странно, если бы мы контролировали всю игру в зоне атаки. Еще раз повторюсь: чтобы обыграть такую команду, нужно не только забивать и реализовывать моменты, но и хорошо обороняться. Мы самоотверженно сыграли и поэтому победили.
Отсутствие Марченко? Алексей провел два матча после травмы, поэтому решили не рисковать. Мы понимали, что будет тяжелая игра, поэтому подстраховались.
Перестановки в звеньях по ходу матча? Начало было сумбурное, мы отрезвили всех. С середины первого периода все в своих звеньях играли. Во втором периоде понимали, что ЦСКА будет накладывать звенья. Тут даже вопрос не к Буту, который перестал выходить на лед, а к партнерам — чтобы они не переигрывали смены. Мисюля перевели в нападение, чтобы второй период тактически правильно провести», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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|24.12
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Барыс – Автомобилист
|- : -
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|17:00
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Динамо М – Трактор
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СКА – Спартак
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