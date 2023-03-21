Никитин о матче с ЦСКА: «Сегодня было много ключей к победе»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Думаю, что парни почувствовали, что можно и нужно обыгрывать. Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Помогли. Но это только одна игра. Счет в серии 1-2, готовимся к следующему матчу. Когда сегодня мы разговаривали с ребятами, то просили их быть готовым к разным сценариям. Надо было выиграть сегодня, и мы рады победе.

В два раза больше сблокировали бросков нежели в прошлом матче? Сегодня было много ключей к победе. И то, что вы сказали, это один из ключей. Самоотверженность ребят передается на лавку, поэтому это очень важный момент в игре», — цитирует тренера «Чемпионат».

Никитин поделился мнением о значимости хет-трика для форварда Ивана Чеховича.

«Чехович? Для нападающего это как определенный допинг, но я считаю, что это командная победа, а Ванька был просто на острие атак. Очень многое сделали ребята, и предыдущий вопрос — с этого тоже все начиналось. Без голов тяжело выигрывать, поэтому естественно рады за Ваньку, что он помог в этом плане.

Иванов? Игровой момент, это плей-офф, здесь все по-мужски. Надеемся, что все будет нормально», — сказал Никитин.

Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.