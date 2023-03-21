Никитин о матче с ЦСКА: «Сегодня было много ключей к победе»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.
«Думаю, что парни почувствовали, что можно и нужно обыгрывать. Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Помогли. Но это только одна игра. Счет в серии 1-2, готовимся к следующему матчу. Когда сегодня мы разговаривали с ребятами, то просили их быть готовым к разным сценариям. Надо было выиграть сегодня, и мы рады победе.
В два раза больше сблокировали бросков нежели в прошлом матче? Сегодня было много ключей к победе. И то, что вы сказали, это один из ключей. Самоотверженность ребят передается на лавку, поэтому это очень важный момент в игре», — цитирует тренера «Чемпионат».
Никитин поделился мнением о значимости хет-трика для форварда Ивана Чеховича.
«Чехович? Для нападающего это как определенный допинг, но я считаю, что это командная победа, а Ванька был просто на острие атак. Очень многое сделали ребята, и предыдущий вопрос — с этого тоже все начиналось. Без голов тяжело выигрывать, поэтому естественно рады за Ваньку, что он помог в этом плане.
Иванов? Игровой момент, это плей-офф, здесь все по-мужски. Надеемся, что все будет нормально», — сказал Никитин.
Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|2 : 3 ОТ
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 2